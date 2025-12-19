مدرب جزر القمر لمصراوي: لا أحد يتوقع فوزنا على المغرب في افتتاح "كان"

تحدث الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، عن مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2025، ضد البلد المضيف المغرب، المقرر لها مساء الأحد المقبل.

وقال ستيفانو كوزين، في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجموعتنا صعبة جدًا، المغرب أعتقد أنه أفضل فريق في إفريقيا، في سلسلة 18 فوزًا، ويلعب على أرضه، وفريق قوي فرديًا وجماعيًا، ومالي فريق بدني جدًا، لديهم مهاجمون كبار، مثل بيسوما من توتنهام. وزامبيا فريق معتاد على كأس الأمم وصعب جدًا التعامل معه".

وأضاف: "على الورق مجموعتنا صعبة للغاية، لكن كرة القدم علمتنا أن كل شيء ممكن. سنستعد بأفضل طريقة، وسنلعب مباراة بمباراة. صحيح أن المنافسين أقوياء، لكن أعتقد أننا أيضًا لدينا ما نقوله في المباريات الثلاث، ولنقل إن المغرب واحدة من أفضل المنتخبات في العالم. إنه فريق يضم لاعبين يلعبون في باريس سان جيرمان، وفي ريال مدريد. وهم معتادون على المنافسات الكبيرة. لكن، في النهاية، تبقى مباراة كرة قدم".

واختتم كوزين: "لذلك أعتقد أن النتيجة ليست هي الشيء المهم بالنسبة لنا، المهم هو الأداء، المهم هو طريقة اللعب، المهم هو الشخصية التي سنُظهرها، المهم هو التنظيم الفني الذي سنضعه، والمهم هو العقلية التي سنواجه بها المنتخب المغربي، على أرضه، أمام 90 ألف متفرج، أمام 90 ألف مغربي سيدعمون فريقهم، نحضر للمباراة بطريقة عادية، حتى لو كانت كل الضغوط على المغرب، لأنه لا أحد يتوقع أن نتمكن من الفوز عليهم. وهذا أيضًا قد يكون شيئًا مثيرًا. لكن المهم هو أن نقدم مباراة كبيرة، وهذا أتمسك به تمامًا، بغض النظر عن النتيجة".

