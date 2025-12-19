بعد تجديدها.. افتتاح 5 مساجد بتكلفة 10.5 مليون جنيه في بني سويف (صور)

ضبط 70 ألف بيضة فاسدة ومواد غذائية غير صالحة في السادات (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

افتتح عدد من رؤساء الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف 5 مساجد بعد إحلالها وتجديدها في مراكز الفشن وإهناسيا ومدينة بني سويف، بتكلفة إجمالية تجاوزت 10.5 ملايين جنيه.

أتى ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة المساجد وإعمار بيوت الله.

افتتح مدحت صلاح، رئيس الوحدة المحلية، في مركز الفشن، مسجد الرحمن بمدينة الفشن بعد صيانته وتطويره على مساحة 180 مترًا مربعًا وبتكلفة 561 ألف جنيه ضمن خطة الوزارة.

كما شهد المركز ذاته افتتاح مسجد "نور الإسلام" بعزبة عبد الوارث التابعة لمجلس قروي الفنت، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 170 مترًا مربعًا وبتكلفة 1.2 مليون جنيه بجهود ذاتية.

وفي مركز إهناسيا، افتتح أحمد توفيق، رئيس المركز، مسجد الرحمة بقرية قلها التابعة لمجلس قروي العواونة، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 180 مترًا وبتكلفة 4 ملايين جنيه بجهود ذاتية. كما افتتح مسجد "عمر بن الخطاب" بقرية طما فيوم بعد إحلاله وتجديده على مساحة 250 مترًا وبتكلفة 4 ملايين جنيه، أيضًا بجهود ذاتية.

وفي مدينة بني سويف، افتتح محمد بكري، رئيس المركز، المسجد الكبير بقرية باها بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 760 ألف جنيه ضمن خطة الوزارة، بحضور الشيخ سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، وأعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.