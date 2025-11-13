إعلان

أول تعليق من نقابة المهندسين على مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

01:38 م 13/11/2025

الدكتور هشام سعودي

علّق الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، على واقعة مقتل أحد المهندسين رميًا بالرصاص بالقرب من الموقف الجديد، مؤكدًا أن النقابة تتابع تفاصيل الحادث لحظة بلحظة.

وقال "سعودي" إن النقابة لم تتلقَّ بعد معلومات كاملة حول الواقعة أو بيانات المجني عليه، وتم تكليف الشؤون القانونية بمتابعة التحقيقات.

وفي السياق ذاته، نعت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بنقابة المهندسين، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وفاة أحد مهندسيها بالإسكندرية إثر إطلاق ناري من مجهول، دون ذكر بياناته الشخصية.

وأشار البيان إلى أن الشعبة تواصلت مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الذي وجّه بتكليف محامي النقابة بحضور التحقيقات ومساندة أسرة الفقيد حتى استجلاء الحقيقة.

