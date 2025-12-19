إعلان

سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : أحمد الخطيب

05:02 م 19/12/2025

سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 55.75 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و55.96 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

بنك مصر: 55.75 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و55.96 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.79 جنيه للشراء، بزيادة 27 قرشًا، و55.93 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.75 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و55.96 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.79 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و55.97 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

