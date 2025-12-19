سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
كتب : أحمد الخطيب
سعر اليورو
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 55.75 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و55.96 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.
بنك مصر: 55.75 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و55.96 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.
بنك القاهرة: 55.79 جنيه للشراء، بزيادة 27 قرشًا، و55.93 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 55.75 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و55.96 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 55.79 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و55.97 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.
