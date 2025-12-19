رقصة شيكو بانزا تشعل الأجواء في معسكر أنجولا قبل كأس الأمم الأفريقية

مدرب جزر القمر لمصراوي: لا أحد يتوقع فوزنا على المغرب في افتتاح "كان"

أكوا لـ مصراوي : قوة مصر لا تعتمد على صلاح فقط.. وحسام حسن يعرف كيف تدار

أدى الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إحدى رقصاته الشهيرة، فوز وصول بعثة منتخب بلاده إلى أنجولا.

ووصلت بعثة منتخب أنجولا إلى المغرب، مساء أمس، استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025، ضمن المجموعة الثانية التي تضم مصر، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب أنجولا، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطغ فيديو لشيكو بانزا وهو يرقص في فندق الإقامة، وسط أجواء حماسية.