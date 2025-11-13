قتله صديقه رميًا بالرصاص.. الصور الأولى لمهندس الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى للمهندس عبد الله الحمصاني الذي هزت الجريمة المروعة لمقتله رميًا بالرصاص على يد صديقه في الطريق العام الشارع السكندري.

وتحولت صفحات نقابة المهندسين بالإسكندرية وزملائه وأصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لدفتر عزاء، حيث نعاه الجميع، مؤكدين أنه كان على خلق ومثل رحليه المروع صدمة لهم.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر ووفاته بمنطقة الموقف الجديد، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، حاصل على بكالوريوس هندسة، ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات وآخر، قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته وفر هارباً بسيارته.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه حاصل على بكالوريوس هندسة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، يعاني من أمراض نفسية وسبق إيداعه بأحد المصحات النفسية")، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة.

وتبين أن علاقة صداقة تربط الجاني بالمجني عليه منذ فترة الدراسة، واعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، حيث تعدى على زوجة المجني عليه بالسب والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعي وتم الصلح بينهما خلال شهر نوفمبر 2024، وقام المجنى عليه بشكايته لوالده الذى قام بتعنيفه، فقرر الانتقام منه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.