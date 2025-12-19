أحيا الهضبة عمرو دياب، مساء أمس الخميس، حفل زفاف صديقه عمر شلبي بصحبة ابنته جنا التي شاركته الغناء.

ونشر الشاعر تامر حسين، فيديو من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، يظهر فيه الهضبة وهو يغني مع ابنته ثم قال "صحابها قالولي هي اللي نجحتك، يلا روحي اقفي جنب العروسة صحبتك".

يذرك أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "ابتدينا" على "يوتيوب" والذي ضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.