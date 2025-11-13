القبض على المتهم بقتل مهندس كيمياء نووية رميًا بالرصاص في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية اليوم الخميس، من القبض على المتهم بقتل مهندس رميًا بالرصاص بالقرب من الموقف الجديد بمنطقة كرموز، وذلك بعد ساعات من وقوع الحادث.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمقتل مواطن على يد آخر في محيط الموقف الجديد، وفرار الجاني من موقع الجريمة.

انتقل ضباط المباحث على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات أن المجني عليه يبلغ من العمر نحو 35 عامًا، خريج شعبة الهندسة الكيمائية والنووية، ويعمل في أحد توكيلات السيارات.

وكشفت التحريات وشهادات شهود العيان أن المتهم، وهو صديق للمجني عليه، أطلق عليه نحو 7 طلقات نارية من سلاح كان بحوزته، قبل أن يفر هاربًا، إلى أن تمكنت فرق البحث الجنائي من تحديد هويته وضبطه بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.

وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة دوافع الواقعة وملابساتها.

