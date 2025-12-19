هربًا من ألسنة اللهب.. طالبة تقفز من الطابق الثالث في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أُصيبت طالبة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، بعد أن قفزت من الطابق الثالث بعقار سكني هربًا من النيران، إثر اندلاع حريق داخل الشقة محل إقامتها بمنطقة الحضرة التابعة لحي وسط الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة الحضرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار المشار إليه.

وأسفر الحريق عن إصابة الطالبة بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، مع الاشتباه في إصابتها بارتجاج في المخ، عقب قفزها من الطابق الثالث هربًا من النيران، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده إلى باقي طوابق العقار دون تسجيل إصابات أخرى.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.