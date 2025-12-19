قطر ترحب بقرار واشنطن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا

وكالات

رحبت قطر بقرار الولايات المتحدة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون ( قيصر)، مؤكدة أنه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا.

وأعربت قطر، اليوم الجمعة خلال بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية عبر منصة "إكس"، عن تطلعها إلى أن يسهم إلغاء العقوبات في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات مع مختلف الدول وفتح الباب لعودة الاستثمارات وتدفق المساعدات الدولية، بما يساعد في تسريع تعافي الاقتصاد وإعادة سوريا لموقعها الطبيعي على خارطة الاقتصاد العالمي.

وجددت قطر دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية.