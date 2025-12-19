إعلان

قطر ترحب بقرار واشنطن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا

كتب : مصراوي

04:46 م 19/12/2025

وزارة الخارجية القطرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

رحبت قطر بقرار الولايات المتحدة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون ( قيصر)، مؤكدة أنه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا.

وأعربت قطر، اليوم الجمعة خلال بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية عبر منصة "إكس"، عن تطلعها إلى أن يسهم إلغاء العقوبات في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات مع مختلف الدول وفتح الباب لعودة الاستثمارات وتدفق المساعدات الدولية، بما يساعد في تسريع تعافي الاقتصاد وإعادة سوريا لموقعها الطبيعي على خارطة الاقتصاد العالمي.

وجددت قطر دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الولايات المتحدة قطر سوريا وزارة الخارجية القطرية واشنطن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟