محافظ قنا ينعى طبيب "شهيد الواجب" ويطلق اسمه على الوحدة الصحية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

نعى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الطبيب شهيد الواجب، الدكتور أبو الحسن رجب فكري، أخصائي النساء والتوليد والحقن المجهري بمستشفى دشنا المركزي، الذي استشهد متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء مغادرته عمله بإحدى القوافل الطبية، بعدما كرس حياته لخدمة المرضى وتخفيف آلامهم، تاركًا أثرًا طيبًا وسيرة عطرة في مجتمعه.

وأكد محافظ قنا، في بيان رسمي اليوم، أن فقدان الدكتور أبو الحسن يمثل مصابًا جللًا للأوساط الطبية والمجتمعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن رحيله كان مفجعًا لزملائه وأسرته ولكل من عرفه وعمل معه، لا سيما أنه كان مثالًا يحتذى به في المهنية والتفاني والإخلاص في أداء واجبه الإنساني.

وقرر محافظ قنا إطلاق اسم "الدكتور أبو الحسن رجب فكري" على الوحدة الصحية بقرية القناوية، مسقط رأسه، تكريمًا لعطائه الطبي وإنجازاته في خدمة المرضى، وإبقاءً لذكراه خالدة بين أبناء مجتمعه الذي خدمه بإخلاص.