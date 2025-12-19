ماذا حدث في سعر الذهب بمصر خلال أسبوع؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تحركات متباينة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع اتجاه عام للصعود مقارنة بمستويات ختام الأسبوع السابق، رغم التذبذب المحدود الذي سيطر على التداولات اليومية.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو5775 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 19-12-2025، مقابل 5735 جنيهًا في ختام تعاملات السبت الماضي، محققًا ارتفاعًا قدره 40 جنيهًا خلال أسبوع.

وخلال تعاملات الأسبوع، تحركت الأسعار في نطاق ضيق، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو5740 جنيهًا يوم الأحد، قبل أن يرتفع إلى 5765 جنيهًا يوم الإثنين، ثم تراجع في منتصف الأسبوع إلى 5745 جنيهًا يوم الثلاثاء، قبل أن يعاود الصعود تدريجيًا حتى بلغ أعلى مستوياته بمنتصف تعاملات الجمعة.

وبمنتصف تعاملات اليوم، ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات مقارنة ببداية التعاملات الصباحية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6600 جنيه، وعيار 18 نحو 4950 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3850 جنيهًا.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 46200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، بينما سجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 66000 جنيه، وسجلت الأوقية (31.1 جرام) نحو 205260 جنيهًا، وسجلت سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 330000 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تحركات متباينة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، في ظل تفاعل الأسواق مع تداعيات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقرار خفض أسعار الفائدة.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج، بدأ سعر أوقية الذهب تعاملات الأسبوع عند مستويات قرب 4338 دولارًا في ختام تعاملات الجمعة الماضية، قبل أن يتراجع تدريجيًا خلال جلسات الأسبوع.

وخلال منتصف الأسبوع، تحركت الأسعار في نطاق محدود، مع ميل طفيف للهبوط، متأثرة بعمليات جني أرباح، قبل أن تواصل التراجع في تعاملات اليوم، لتسجل الأوقية نحو 4328 دولارًا بمنتصف التعاملات، بانخفاض يقارب 10 دولارات مقارنة بمستويات نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا التراجع المحدود رغم استمرار الدعم الذي يوفره خفض أسعار الفائدة الأمريكية للذهب على المدى المتوسط، في وقت توازن فيه الأسواق بين أثر السياسة النقدية التيسيرية وحركة الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

