بعد الإحلال والتجديد.. محافظ المنيا يفتتح 4 مساجد ضمن خطة الأوقاف (صور)

كتب : جمال محمد

04:13 م 19/12/2025
المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، عن افتتاح 4 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد في قرى 4 مراكز بالمحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتهيئة المساجد لأداء رسالتها الدينية والمجتمعية على الوجه الأمثل.

وأكد محافظ المنيا أن افتتاح المساجد يأتي ضمن الخطة الشاملة لوزارة الأوقاف، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير دور العبادة وتوفير بيئة مناسبة للمصلين في مختلف القرى والمراكز.

وأوضح أن المساجد التي تم افتتاحها تشمل:

- مسجد العزالية بقرية أبو قلتة – مركز ملوي – إدارة أوقاف دروة، تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة مليون جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 158 مترًا مربعًا، وصحن المسجد 120 مترًا مربعًا.

- مسجد سيف بعزبة سيف – مركز العدوة – إدارة أوقاف العدوة، تم إحلاله وتجديده عام 2025 بالجهود الذاتية، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 142 مترًا مربعًا.

- مسجد آل عبد الرازق بقرية أبو جرج – مركز بني مزار – إدارة أوقاف بني مزار، تم إحلاله وتجديده من خلال وزارة الأوقاف، بتكلفة 9 ملايين جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 688 مترًا مربعًا، وصحن المسجد 420 مترًا مربعًا، ويضم مصلى للسيدات بمساحة 30 مترًا مربعًا.

- مسجد أولاد عطا بقرية دلجا – مركز ديرمواس – إدارة أوقاف دلجا، تم إحلاله وتجديده من خلال وزارة الأوقاف، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 260 مترًا مربعًا.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ خطة تطوير وإحلال وتجديد المساجد على مستوى المحافظة، بما يعزز رسالة المسجد في العبادة والتوعية وبناء الإنسان.

