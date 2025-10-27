جيران مُسن السويس يدعون للصلح: "بينهم علاقات طيبة ونسب" (فيديو وصور)

السويس - حسام الدين أحمد:

بين الاستنكار ودعوات الصلح، يتابع جيران غريب مبارك حادثة التعدي عليه من قِبل مالكي العقار الذي يقيم فيه منذ 30 عامًا، داخل شقة مستأجرة بعقد قديم.

يشهد معظم سكان المنطقة على العلاقة الطيبة التي جمعت غريب بالمالك طوال سنوات، ويتفق كثير منهم على أن التدهور حدث قبل أسبوع فقط، نتيجة شكوى الشقيقين مالكي العقار من سلوك محمد، نجل "عم غريب"، كما ينادونه، في منطقة السيد هاشم بالقطاع الريفي بالسويس.

وفي بث مباشر على صفحة "مصراوي"، تحدث الجيران عن الطرفين، حيث وقف بعضهم على الحياد وأشاد بأخلاقهما، بينما هاجم آخرون، لكن الجميع اتفق على أن الصلح هو الحل للحفاظ على العلاقات، خاصة مع وجود صلة قرابة وانتماء لعائلة الأشراف.

يقول عبدالله محمد، المقيم بالمنطقة منذ 40 عامًا: "عم غريب رجل كبير ومحترم، وأولاده ناس طيبون جدًا. وعلي صاحب المنزل أيضًا رجل محترم، وعاصم شقيقه لا يخطئ بحق أحد، لكن بينهم مشكلة قديمة"، مضيفًا أن علي مالك المنزل طلب من عم غريب ترك الشقة، وكان هناك شبه اتفاق على ذلك.

ويؤكد عبدالله أن مالك المنزل والمستأجر مرتبطان بالنسب ومن قبيلة الأشراف، وأنه كان هناك عرض لإنهاء الخلاف يقضي بخروج غريب وأسرته من الشقة، مع تحمل المالك تكاليف إيجار شقة أخرى ومنح المستأجر مهلة 5 أيام للانتقال. إلا أن خلال هذه الفترة حدثت مشادات بين أبناء غريب وعاصم شقيق علي، اللذين اتهما بالتعدي على مسن السويس.

ويضيف شحات عبد الكريم، عضو مجلس محلي سابق بالمنطقة، أنه حاول جمع الطرفين للصلح في الجمعية، لكنه لم ينجح، وتحول الموقف إلى حالة غضب. وقال إن الاتفاق كان على لقاء يوم الجمعة الماضية بعد المغرب بحضور أحمد مبارك شقيق غريب، إلا أن المشاجرة المصورة وقعت قبل ذلك.

وأكد "شحات" أن كبار جمعية الأشراف بالسويس سيعملون على الصلح بين العائلتين، مشيرًا إلى الثقة الكبيرة التي يوليها أهالي منطقة السيد هاشم لحكمة كبار العائلة في إنهاء الخصومة.

من جانبه، أشار مصطفى حسين ستاتي، المقيم في الشقة المواجهة لمنزل غريب، إلى أن التعدي على عاصم شقيق مالك العقار حدث على يد "أبناء ابن أخ غريب" قبل يوم من الواقعة، ووصف مقطعي الفيديو المنتشرين بأنهما مفتعلان، مستدلًا بعدم دفاع غريب عن نفسه عند الضرب الأول، قبل أن يصعد للشقة ويتلقى العلاج.

وأوضح مصطفى أن بداية المشكلة كانت بسبب اتهام ابن غريب بالسرقة ودخول الشقة المخزنة لبضاعة الأخوين المتهمين، اللذين يملكان محلًا لبيع ملابس الأطفال، مؤكدًا أنه بعد تحرير محضر بالواقعة تم التنازل عنه، ورغم ذلك وقع التعدي على عاصم في اليوم التالي، مؤكدًا أن الواقعة الأخيرة كانت مفتعلة للتصوير نتيجة محاولات استفزاز.

