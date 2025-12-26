جامعة المنصورة تصدر بيانًا بشأن حادث دهس فرد أمن بمستشفى الأطفال

نعت جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور شريف خاطر، فاطمة الزهراء السيد أحمد، فرد الأمن الإداري بمستشفى الأطفال الجامعي، التي لقيت مصرعها اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها جراء حادث دهس وقع داخل نطاق المستشفى.

وأوضحت الجامعة، في بيان رسمي، أن الحادث وقع أثناء استعداد أحد أولياء الأمور لمغادرة المستشفى بسيارته الخاصة برفقة طفله، حيث تواجد الطفل داخل مقصورة القيادة بشكل غير معتاد، ما أدى إلى الضغط "غير المقصود" على دواسة الوقود، لتتحرك السيارة بشكل مفاجئ وتصطدم بإحدى بوابات المستشفى.

أسفر الحادث عن إصابة فرد الأمن المتواجدة بموقع الواقعة، حيث نُقلت فورًا لتلقي الإسعافات اللازمة بمستشفى الطوارئ، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

وأكدت الجامعة إخطار الجهات الأمنية المختصة التي تباشر التحقيقات الرسمية حاليًا للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقدمت جامعة المنصورة خالص العزاء والمواساة لوالدة الفقيدة، بدرة أحمد زغلول، السكرتيرة الإدارية بمستشفى الأطفال الجامعي، ولأسرتها، مؤكدة دعمها الكامل لهم في مصابهم الأليم.