الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شارك الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، الأقباط الكاثوليك اللاتين، وطوائف الروم الكاثوليك، والروم الأرثوذكس، والكاثوليك، وطائفة الموارنة، احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على قيم المواطنة والتعايش التي تميز المجتمع المصري.

أعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة أبناء الوطن هذه المناسبة الدينية التي تجسد معاني المحبة، مشددًا على أن قوة مصر تكمن في التلاحم والترابط بين جميع مواطنيها.

وأشار خالد إلى أن معاني الأخوة والتآخي راسخة في وجدان مدينة الإسكندرية، التي مثلت عبر تاريخها ملتقى للحضارات والأديان، محققة نموذجًا حضاريًا في الاندماج.

رسائل الوحدة والتعايش

وأوضح الفريق أحمد خالد أن الاحتفال بالمناسبات الدينية يجدد التأكيد على أن تقدم الدولة المصرية يعتمد على تكاتف المسلمين والمسيحيين معًا، وهي الرؤية التي يرسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن "السلام هو رسالة مصر الأولى"، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على دعم ركائز الاستقرار وحفظ تماسك المجتمع لمواجهة التحديات.

جولة الكنائس والكاتدرائيات

استهل المحافظ جولته بزيارة مقر النيابة الرسولية، حيث قدم التهنئة لطائفة الكاثوليك اللاتين وكان في استقباله المطران كلاوديو لوراتي، النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية في مصر. كما زار كنيسة سيدة النياح لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس، وكان في استقباله الأشمندريت سابا أميرهم.

شملت الجولة كاتدرائية سيدة النياح لتقديم التهنئة لطائفة الروم الكاثوليك بحضور المطران جان ماري شامي، نائب إيبارشية مصر والسودان.

واختتم المحافظ زياراته بتهنئة الأقباط الكاثوليك في كاتدرائية القيامة، بحضور القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والأب فرنسيس وحيد، والأب ميشيل شفيق.

وفي لفتة تعكس شمولية الخدمات التنموية، تفقد المحافظ والوفد المرافق له الأنشطة المجتمعية المرتبطة بالمؤسسات الدينية، مؤكدًا على الدور المتكامل للكنيسة والمسجد في خدمة المجتمع السكندري.