بسبب الفيديو الإباحي.. القبض على طليق رحمة محسن

كتب : محمد الصاوي

11:36 م 25/12/2025
كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على طليق المطربة رحمة محسن على خلفية البلاغ المقدم منها بشأن نشر فيديو إباحي.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بالتنسيق مع مباحث القاهرة من ضبط المشكو في حقه بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأحاله العميد أحمد وجيه مفتش مباحث القاهرة الجديدة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت المطربة رحمة محسن، تقدمت ببلاغ ضد طليقها، لاتهامه بابتزازها وتهديدها بنشر مقاطع فيديو خاصة تم تصويرها خلال فترة زواجهما دون علمها، واتهمته بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد بنشر فيديوهات خاصة.

وأكدت رحمة محسن إنها فوجئت بأن المشكو في حقه، صورها خلسة خلال العلاقة الزوجية، مستغلًا ثقتها به، وبعد الانفصال بدأ في ابتزازها وتهديدها بنشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل التوقف عن نشر الفيديوهات -وفق بلاغها-.

