قبل صدام اليوم.. شاهد هدف حسام حسن في شباك جنوب أفريقيا عام 1998

موقف مصطفى محمد من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا

يلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس الأمم الأفريقية.

مقارنة بين نجوم منتخب مصر وجنوب إفريقيا

وستكون مباراة الغد، هي المواجهة رقم 13 التي تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا، حيث سبق وتواجها معا في 12 مباراة سابقة و خلال 12 مباراة، فاز منتخب مصر في 4 مباريات، وتلقى 7 هزائم وحضر التعادل في مباراة وحيدة.

بينما نسلط الضوء في هذا التقرير على مقارنة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من حيث القيمة التسويقية للمنتخبين وتقيمهم حسب إحصائيات موقع سوفا سكور.

وتأتي القيمة التسويقية لمنتخب مصر 133.6 مليون جنيه إسترليني، بينما يأتي القيمة التسويقية لجنوب أفريقيا 25.8 جنيه إسترليني.

وجاء متوسط أعمار منتخب مصر 29.7 عام، بينما يأتي متوسط أعمار منتخب جنوب أفريقيا 26.5 عام.

وجاء متوسط أطوال منتخب مصر 181.3 سم، بينما يأتي منتخب جنوب أفريقيا 177.8سم.

وجاء تقييم منتخب مصر 7.07، بينما تقييم منتخب جنوب أفريقيا 6.98.