مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

فرق شاسع.. مقارنة بين نجوم منتخب مصر وجنوب إفريقيا

كتب - محمد عبد السلام:

05:16 ص 26/12/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر 1
  • عرض 17 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 17 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 17 صورة
    ويليامز حارس مرمى صنداونز
  • عرض 17 صورة
    ويليامز حارس مرمى صنداونز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس الأمم الأفريقية.

مقارنة بين نجوم منتخب مصر وجنوب إفريقيا

وستكون مباراة الغد، هي المواجهة رقم 13 التي تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا، حيث سبق وتواجها معا في 12 مباراة سابقة و خلال 12 مباراة، فاز منتخب مصر في 4 مباريات، وتلقى 7 هزائم وحضر التعادل في مباراة وحيدة.

بينما نسلط الضوء في هذا التقرير على مقارنة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من حيث القيمة التسويقية للمنتخبين وتقيمهم حسب إحصائيات موقع سوفا سكور.

وتأتي القيمة التسويقية لمنتخب مصر 133.6 مليون جنيه إسترليني، بينما يأتي القيمة التسويقية لجنوب أفريقيا 25.8 جنيه إسترليني.

وجاء متوسط أعمار منتخب مصر 29.7 عام، بينما يأتي متوسط أعمار منتخب جنوب أفريقيا 26.5 عام.

وجاء متوسط أطوال منتخب مصر 181.3 سم، بينما يأتي منتخب جنوب أفريقيا 177.8سم.

وجاء تقييم منتخب مصر 7.07، بينما تقييم منتخب جنوب أفريقيا 6.98.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مقارنة بين نجوم منتخب مصر وجنوب إفريقيا منتخب مصر منتخب جنوب إفريقيا كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد