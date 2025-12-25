أهالي قرية "درين" بالدقهلية يدعمون لغزة بـ2000 بطانية (صور)

المنيا تشيّع جثمان ضحية الهجرة غير الشرعية بعد وصوله من اليونان

تستعد الجمعية الشرعية بقرية درين، التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، لتسيير شاحنات محملة بـ2000 بطانية، كمساعدات شتوية وتبرعات مقدمة من أهالي القرية إلى الأشقاء في قطاع غزة بدولة فلسطين.

تفقدت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، يرافقها الدكتور إبراهيم صابر شبكة، رئيس مركز ومدينة نبروه، استعدادات الجمعية للمشاركة في دعم الشعب الفلسطيني عبر تجهيز الأغطية الشتوية لمواجهة موجات البرد.

شهدت الجولة حضور المهندس عفت رجب داود، منسق الجمعيات الشرعية بالمحافظة، وأشرف القباني، رئيس الجمعية بـ "درين"، وعصام عبد الجواد، الأمين العام، وأحمد محمد عبد الحميد، منسق القافلة، وأعضاء مجلس الإدارة.

أكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية أن الدولة المصرية تواصل دورها الوطني والإنساني في دعم الأشقاء الفلسطينيين، انطلاقًا من ثوابتها السياسية الراسخة وحرصها على تخفيف المعاناة الإنسانية عن المدنيين، مشيدة بالدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر شبكة إلى أن هذه الجهود تعكس وحدة الصف الوطني وتكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية، بما يسهم في سرعة تجهيز وإيصال المساعدات وفقًا للضوابط التي وضعتها الدولة.

وشدد مسؤولو الجمعية الشرعية بدرين على استمرار الجمعية في أداء دورها المجتمعي والإنساني، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية الرئيسية.

وفي سياق متصل، تفقدت وكيل الوزارة ورئيس المركز العيادات الطبية للجمعية الشرعية بقرية درين، للاطلاع على الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية للأسر الأولى بالرعاية في المنطقة.