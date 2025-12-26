شبورة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من السبت 27 ديسمبر 2025 وحتى الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، بينما تعود الأجواء لتصبح شديدة البرودة ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

وأشارت الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، من الساعة 3 حتى 10 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتوقعت الأرصاد، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، اعتبارًا من السبت 27 ديسمبر وحتى الإثنين 29 ديسمبر، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة: من المتوقع وجود نشاط للرياح خلال الفترة من السبت 27 ديسمبر وحتى الأربعاء 31 ديسمبر، على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من السبت إلى الأربعاء

كشفت الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة من السبت 27 ديسمبر 2025 وحتى الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

- السبت 27 ديسمبر: العظمى 20 - الصغرى 11 درجة.

- الأحد 28 ديسمبر: العظمى 20 - الصغرى 11 درجة.

- الإثنين 29 ديسمبر: العظمى 20 - الصغرى 11 درجة.

- الثلاثاء 30 ديسمبر: العظمى 22 - الصغرى 10 درجات.

- الأربعاء 31 ديسمبر: العظمى 22 - الصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية:

- السبت 27 ديسمبر: العظمى 19 - الصغرى 10 درجات.

- الأحد 28 ديسمبر: العظمى 19 - الصغرى 10 درجة.

- الإثنين 29 ديسمبر: العظمى 20 - الصغرى 11 درجة.

- الثلاثاء 30 ديسمبر: العظمى 20 - الصغرى 11 درجة.

- الأربعاء 31 ديسمبر: العظمى 20 - الصغرى 11 درجة.

شمال الصعيد:

- السبت 27 ديسمبر: العظمى 18 - الصغرى 9 درجات.

- الأحد 28 ديسمبر: العظمى 18 - الصغرى 10 درجات.

- الإثنين 29 ديسمبر: العظمى 18 - الصغرى 10 درجات.

- الثلاثاء 30 ديسمبر: العظمى 22 - الصغرى 10 درجات.

- الأربعاء 31 ديسمبر: العظمى 20 - الصغرى 6 درجات.

جنوب الصعيد:

- السبت 27 ديسمبر: العظمى 24 - الصغرى 6 درجات.

- الأحد 28 ديسمبر: العظمى 24 - الصغرى 6 درجات.

- الإثنين 29 ديسمبر: العظمى 23 - الصغرى 6 درجات.

- الثلاثاء 30 ديسمبر: العظمى 24 - الصغرى 7 درجات.

- الأربعاء 31 ديسمبر: العظمى 24 - الصغرى 7 درجات.