محافظ الدقهلية يتفقد تطوير "حديقة الأسرة" بالمنصورة (صور)

كتب : رامي محمود

07:34 م 25/12/2025
    اعمال تطوير حديقة الاسرة بمدينة المنصورة (2)
    محافظ الدقهلية يتفقد اعمال تطوير حديقة الاسرة (1)
    اعمال تطوير حديقة الاسرة بمدينة المنصورة (3)
    محافظ الدقهلية يتفقد اعمال تطوير حديقة الاسرة (2)
    اعمال تطوير حديقة الاسرة بمدينة المنصورة (1)

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال إنشاء وتطوير حديقة الأسرة بشارع الجيش بالمنصورة، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من التنفيذ وفقًا للمواصفات المحددة والمظهر الحضاري اللائق، تمهيدًا لبدء استقبال الزوار من أهالي المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، والدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، لمتابعة سير العمل في المشروع الذي يهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين وتوفير بيئة ترفيهية آمنة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة.

وأوضح مرزوق أن هذا المشروع يمثل "متنفسًا جديدًا للعائلات، ومساحة خضراء آمنة"، مشيرًا إلى أن الحديقة ستكون نقطة جذب تساهم في توفير بيئة ترفيهية لائقة، وتُعد "فضاءً حضاريًا يليق بأبناء الدقهلية".

ووجه المحافظ بتنفيذ الأعمال وفق تصميم عصري يلبي الاحتياجات كافة، إذ تضم الحديقة منطقة مجهزة بألعاب حديثة وآمنة للأطفال تناسب مختلف الأعمار، إلى جانب مساحات خضراء واسعة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية الترفيهية.

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تطوير حديقة الأسرة بالمنصورة محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية يتفقد حديقة الأسرة

