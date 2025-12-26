مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

أبرز أندية لاعبي جنوب إفريقيا قبل مواجهة منتخب مصر

كتب : مصراوي

04:57 ص 26/12/2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    رونوين ويليامز
  • عرض 7 صورة
    ويليامز حارس مرمى صنداونز
  • عرض 7 صورة
    ويليامز حارس مرمى صنداونز
  • عرض 7 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 7 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 7 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024

يلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس الأمم الأفريقية.

وفاز منتخب جنوب أفريقيا على نظيره أنجولا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.

وبعد تألق الجنوب أفريقي أمام منتخب أنجولا نعرض لكم أبرز لاعبين منتخب جنوب أفريقيا الذي يواجهون منتخب الفراعنة اليوم:

أبرز أندية لاعبي جنوب إفريقيا قبل مواجهة منتخب مصر

1- رونوين ويليامز - حارس مرمى - صن داونز

2- خوليسو موداو - مدافع أيمن - صن داونز

3- سيابونجا نجيزانا - قلب دفاع - ستياوا بوخارست الروماني

4- مبيكيزيلي - قلب دفاع - أورلاندو بايرنس

5- موديبا - مدافع أيسر - صن داونز

6- سيثول - لاعب وسط - تونديلا البرتغالي

7- موكوينا - وسط دفاعي - صن داونز

8- سيفو مبولي - لاعب وسط - أورلاندو بايرتس

9- نكوتا - مهاجم أيمن - الاتفاق السعودي

10- أوسوين أبوليس - مهاجم أيسر - أورلاندو بايرتس

11- لايلي فوستر - مهاجم صريح - بيرنلي

12- شاندر كامبل - مهاجم أيسر - كلوب بروج البلجيكي

13- ريكاردو جوس - حارس مرمى - سيويليلي الجنوب أفريقي

14- إلياس موكوانا - مهاجم أيمن - الحزم السعودي

15- ساموكيلو كابيني - قلب دفاع - مولده النرويجي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أندية لاعبي منتخب إفريقيا منتخب جنوب إفريقيا منتخب مصر مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا كأس الأمم الأفريقية

