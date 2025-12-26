قبل صدام اليوم.. شاهد هدف حسام حسن في شباك جنوب أفريقيا عام 1998

موقف مصطفى محمد من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا

يلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس الأمم الأفريقية.

وفاز منتخب جنوب أفريقيا على نظيره أنجولا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.

وبعد تألق الجنوب أفريقي أمام منتخب أنجولا نعرض لكم أبرز لاعبين منتخب جنوب أفريقيا الذي يواجهون منتخب الفراعنة اليوم:

أبرز أندية لاعبي جنوب إفريقيا قبل مواجهة منتخب مصر

1- رونوين ويليامز - حارس مرمى - صن داونز

2- خوليسو موداو - مدافع أيمن - صن داونز

3- سيابونجا نجيزانا - قلب دفاع - ستياوا بوخارست الروماني

4- مبيكيزيلي - قلب دفاع - أورلاندو بايرنس

5- موديبا - مدافع أيسر - صن داونز

6- سيثول - لاعب وسط - تونديلا البرتغالي

7- موكوينا - وسط دفاعي - صن داونز

8- سيفو مبولي - لاعب وسط - أورلاندو بايرتس

9- نكوتا - مهاجم أيمن - الاتفاق السعودي

10- أوسوين أبوليس - مهاجم أيسر - أورلاندو بايرتس

11- لايلي فوستر - مهاجم صريح - بيرنلي

12- شاندر كامبل - مهاجم أيسر - كلوب بروج البلجيكي

13- ريكاردو جوس - حارس مرمى - سيويليلي الجنوب أفريقي

14- إلياس موكوانا - مهاجم أيمن - الحزم السعودي

15- ساموكيلو كابيني - قلب دفاع - مولده النرويجي