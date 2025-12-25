المنيا تشيّع جثمان ضحية الهجرة غير الشرعية بعد وصوله من اليونان

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مشروع تطوير نادي وشاطئ الفيروز بطريق البلاجات السياحي.

شارك بالجولة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير المساعد، وسفراء دول الكويت، والبحرين، وسيراليون، وبنجلاديش، والفلبين.

استمعت الوزيرة والمحافظ لشرح كامل للمشروع من المهندسة سماح المحمدي، مدير عام مديرية الإسكان، حيث شمل التطوير المبنى الاجتماعي، والمطعم، والمطبخ، والكافيتريا، ودورات المياه، مع إنشاء قاعة كبار زوار رئيسية بمظهر حضاري يتماشى مع الواجهة السياحية المطلة على بحيرة التمساح، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميَّز للنادي.

تضمنت أعمال التطوير تحويل الشاليهات القائمة إلى غرف فندقية متطورة، ورفع كفاءة الشاطئ بالكامل بتصميم سياحي عصري، بالإضافة إلى إنشاء حمام سباحة ترفيهي، لتعزيز مكانة النادي الممتد على مساحة 9 أفدنة كمركز سياحي متكامل.

أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى التطوير والرؤية الموضوعة للمشروع، مؤكدةً أنه سيساهم في تعزيز السياحة الداخلية والخارجية للمحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء أكرم محمد جلال أن خطة التطوير شملت كافة الخدمات والمرافق ليصبح "الفيروز" وجهة سياحية رائدة تدعم خطط التنمية بالإسماعيلية.