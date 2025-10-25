النيابة تقرر حبس المتهمين بالاعتداء على مسن السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

كشف محامي المواطن غريب مبارك عبد الباسط، المعتدى عليه بالضرب في السويس، أن النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد بدأت في كشف ملابسات الواقعة بعد تداول مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهران تعرض المواطن المسن "غريب مبارك عبد الباسط" للتعدي بالضرب على يد شخصين، ومنعه من دخول العقار الذي يسكن به في السويس.

وأوضحت الوزارة أنه بالرغم من عدم ورود أي بلاغات رسمية سابقة بشأن هذا التعدي، تمكنت من تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (المواطن المسن، 64 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين).

وبسؤال المواطن، أفاد بأن المعتدين (تاجر ملابس وشقيقه) قاما بضربه ومنعه من دخول شقته المستأجرة، وذلك لرغبتهما في طرده وأسرته من الشقة التي يستأجرونها من والد المتهمين.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، واللذين أقرّا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ليتم إحالتهما للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وفي سياق متصل، قام اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بزيارة المواطن غريب مبارك في منزله مساء اليوم السبت، للاطمئنان على حالته الصحية والنفسية، وذلك عقب انتهائه من الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة.

وشدّد المحافظ خلال الزيارة على رفضه القاطع للواقعة، مؤكدًا أنها "تصرف فردي لا يمثل أخلاق أهالي السويس أو القيم المصرية الأصيلة". وأشاد المحافظ بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة احترام كبار السن وصون كرامتهم.

من جانبه، عبّر المواطن غريب مبارك عن شكره وتقديره العميق لاهتمام المحافظ وزيارته، مؤكداً ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة وفي مسار العدالة.