7 مصابين في انقلاب سيارة أخشاب على صحراوي البحيرة

أصيب 7 أشخاص، إثر حادث انقلاب سيارة "جامبو" محملة بالأخشاب على الطريق الصحراوي (اتجاه القاهرة) بعد مدخل العلمين، بنطاق محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبينت إصابة كل من: علي محمد هيبة (40 عامًا) بكسر في العمود الفقري، وإسلام شعبان راغب (27 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في العمود الفقري، وصالح محمد موسى (25 عامًا) بكدمات وسحجات متفرقة، وسعيد فايز حسن (29 عامًا) بخلع في الكتف الأيمن.

كما أسفر الحادث عن إصابة هاشم رجب عبد الواحد (44 عامًا) بجرح قطعي بفروة الرأس، وحمادة فيصل محمد (35 عامًا) بكسر في العمود الفقري، وكريم محمد إبراهيم (30 عامًا) بجرح قطعي باليد اليمنى.

نُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.