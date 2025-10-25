بعد شعوره بالإجهاد.. النيابة تؤجل استجواب المُسن المعتدى عليه بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت النيابة العامة بالسويس تأجيل التحقيق والاستماع لأقوال غريب مبارك، المسن المعتدى عليه، بعد شعوره بالإجهاد.

وكانت النيابة قد بدأت التحقيق في الواقعة واستمعت إلى شهادة غريب (64 عامًا)، إلا أنه شعر بالإجهاد نتيجة خضوعه لجلسة غسيل كلوي صباح اليوم قبل التوجه للنيابة العامة.

ووافقت النيابة على تأجيل استجوابه، وانتقل المسن إلى المستشفى برفقة فرد أمن، وبعد تحسن حالته واستقرارها عاد لاحقًا لاستكمال الإدلاء بأقواله في التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بالتعدي على المسن غريب، على خلفية رفضه ترك شقته بسبب خلافات بينهم تتعلق بسلوك ابنه ورغبتهم في الاستحواذ على الشقة المستأجرة.