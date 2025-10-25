إعلان

بعد شعوره بالإجهاد.. النيابة تؤجل استجواب المُسن المعتدى عليه بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

04:47 م 25/10/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت النيابة العامة بالسويس تأجيل التحقيق والاستماع لأقوال غريب مبارك، المسن المعتدى عليه، بعد شعوره بالإجهاد.

وكانت النيابة قد بدأت التحقيق في الواقعة واستمعت إلى شهادة غريب (64 عامًا)، إلا أنه شعر بالإجهاد نتيجة خضوعه لجلسة غسيل كلوي صباح اليوم قبل التوجه للنيابة العامة.

ووافقت النيابة على تأجيل استجوابه، وانتقل المسن إلى المستشفى برفقة فرد أمن، وبعد تحسن حالته واستقرارها عاد لاحقًا لاستكمال الإدلاء بأقواله في التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بالتعدي على المسن غريب، على خلفية رفضه ترك شقته بسبب خلافات بينهم تتعلق بسلوك ابنه ورغبتهم في الاستحواذ على الشقة المستأجرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويس المسن خلافات الشقة المستأجرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديو- أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني- اضغط للتفاصيل
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟