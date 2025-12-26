أسعار عمرة منتصف العام للمستويين الاقتصادي والخمس نجوم

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أسعار عمرة منتصف العام للمستوى الاقتصادي والخمس نجوم 2026.

وقال "عابد"، في تصريحات إلى مصراوي، إن أسعار عمرة منتصف العام 2026 ستتراوح بين 40 و42 ألف جنيه، وفق الإقامة والطيران.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار عمرة منتصف العام لمستوى الخمس نجوم ستتراوح بين 69 و75 ألف جنيه، وفق الإقامة والطيران.

وبين محمد عابد، أن عمرة منتصف العام تشهد إقبالًا كبيرًا على حجز الرحلات سواء الاقتصادية أو الخمس نجوم.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

- جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

- 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء حديثة، مع الالتزام بارتداء الحجاب بالنسبة للسيدات.

- شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال السداد لفحص الكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

- شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

- بطاقة الرقم القومي سارية، وعدد 2 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث (مثل قسيمة الزواج أو الطلاق).

- إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للتعريفة المعلنة.

- المؤهل الدراسي في حال عدم تدوينه في بطاقة الرقم القومي.

