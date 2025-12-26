السيطرة على حريق محل ملابس بالخصوص

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، على حريق اندلع داخل محل ملابس بشارع القسم بمدينة الخصوص، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقّت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل محل ملابس بدائرة قسم الخصوص، وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء للتعامل مع النيران.

فرضت القوات كردونًا أمنيًّا بمحيط الحريق لمنع امتداده إلى المحال والمباني المجاورة، وبجهود رجال الإطفاء جرت السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي داخل المحل، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية فقط، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.