إعلان

السيطرة على حريق محل ملابس بالخصوص

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:10 ص 26/12/2025

حريق - مطافي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، على حريق اندلع داخل محل ملابس بشارع القسم بمدينة الخصوص، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقّت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل محل ملابس بدائرة قسم الخصوص، وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء للتعامل مع النيران.

فرضت القوات كردونًا أمنيًّا بمحيط الحريق لمنع امتداده إلى المحال والمباني المجاورة، وبجهود رجال الإطفاء جرت السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي داخل المحل، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية فقط، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق الخصوص الحماية المدنية حريق محل ملابس أخبار الحوادث أخبار القليوبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد