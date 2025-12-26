إعلان

المنيا تشيّع جثمان ضحية الهجرة غير الشرعية بعد وصوله من اليونان

كتب : جمال محمد

02:35 ص 26/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جنازة مينا هاني
  • عرض 3 صورة
    جنازة مينا هاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شيّع أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مساء الخميس، جنازة الشاب مينا هاني جاد، عقب وصول جثمانه من دولة اليونان إثر وفاته غرقًا على قارب هجرة غير شرعية بالقرب من جزيرة كريت.

وصل الجثمان في وقت متأخر من مساء الخميس إلى مسقط رأس الشاب عقب إنهاء السفارة المصرية كافة الإجراءات لنقله، حيث أُقيم قداس الجنازة وتشييعه إلى مقابر العائلة وسط حالة كبيرة من الحزن خيمت على أهالي القرية.

وكانت السفارة المصرية باليونان قد أعلنت، في 16 ديسمبر الجاري، عن وفاة 14 مصريًّا، من بينهم ثلاثة من أبناء مركزي بني مزار ومطاي بالمنيا، كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية غرق جنوب جزيرة كريت اليونانية.

وبحسب بيان السفارة المصرية في أثينا، فإن المتوفين الثلاثة من أبناء المنيا هم: مينا هاني جاد (مركز بني مزار)، مايكل حنا فايز (مركز بني مزار)، وجورج جرجس ناجح (مركز مطاي).

وأكدت السفارة المصرية في أثينا استمرار تواصلها مع أهالي المتوفين والمفقودين لإبلاغهم بالمعلومات المتاحة وموعد وصول الجثامين إلى أرض الوطن، وهو ما تم مساء الخميس بوصول جثمان "مينا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضحية الهجرة غير الشرعية جنازة تشيّع جثمان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد