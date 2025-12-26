المنيا تشيّع جثمان ضحية الهجرة غير الشرعية بعد وصوله من اليونان

شيّع أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مساء الخميس، جنازة الشاب مينا هاني جاد، عقب وصول جثمانه من دولة اليونان إثر وفاته غرقًا على قارب هجرة غير شرعية بالقرب من جزيرة كريت.

وصل الجثمان في وقت متأخر من مساء الخميس إلى مسقط رأس الشاب عقب إنهاء السفارة المصرية كافة الإجراءات لنقله، حيث أُقيم قداس الجنازة وتشييعه إلى مقابر العائلة وسط حالة كبيرة من الحزن خيمت على أهالي القرية.

وكانت السفارة المصرية باليونان قد أعلنت، في 16 ديسمبر الجاري، عن وفاة 14 مصريًّا، من بينهم ثلاثة من أبناء مركزي بني مزار ومطاي بالمنيا، كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية غرق جنوب جزيرة كريت اليونانية.

وبحسب بيان السفارة المصرية في أثينا، فإن المتوفين الثلاثة من أبناء المنيا هم: مينا هاني جاد (مركز بني مزار)، مايكل حنا فايز (مركز بني مزار)، وجورج جرجس ناجح (مركز مطاي).

وأكدت السفارة المصرية في أثينا استمرار تواصلها مع أهالي المتوفين والمفقودين لإبلاغهم بالمعلومات المتاحة وموعد وصول الجثامين إلى أرض الوطن، وهو ما تم مساء الخميس بوصول جثمان "مينا".