شروط ورابط التقديم للدورة الرابعة لتأهيل معلمي القرآن الكريم

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، فتح باب التقديم للدورة الرابعة من البرامج التدريبية التي ينظمها مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم.

ويرصد "مصراوي" تفاصيل وشروط التقديم للدورة الرابعة لتأهيل معلمي القرآن الكريم، بالإضافة إلى رابط مباشر للتسجيل على الموقع الرسمي.

شروط التقديم للدورة الرابعة لتأهيل معلمي القرآن الكريم

- أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر الشريف.

- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- سداد الرسوم المقررة لفتح ملف الاشتراك بالدورة التدريبية.

- سيتم الاستعانة بالمتميزين من خريجي هذه الدورات للعمل بالرواق الأزهري بنظام العمل بالساعة.

طريقة التقديم في الدورة الرابعة لتأهيل معلمي القرآن الكريم

تمتد فترة التقديم لمدة 15 يومًا، تبدأ من الخميس 25 ديسمبر 2025م وحتى الخميس 15 يناير 2026م، ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط الرسمي التالي، اضغط هنا.

