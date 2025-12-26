إعلان

شروط ورابط التقديم للدورة الرابعة لتأهيل معلمي القرآن الكريم

كتب : أحمد العش

03:00 ص 26/12/2025

الجامع الازهر الشريف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، فتح باب التقديم للدورة الرابعة من البرامج التدريبية التي ينظمها مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم.

ويرصد "مصراوي" تفاصيل وشروط التقديم للدورة الرابعة لتأهيل معلمي القرآن الكريم، بالإضافة إلى رابط مباشر للتسجيل على الموقع الرسمي.

شروط التقديم للدورة الرابعة لتأهيل معلمي القرآن الكريم

- أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر الشريف.

- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- سداد الرسوم المقررة لفتح ملف الاشتراك بالدورة التدريبية.

- سيتم الاستعانة بالمتميزين من خريجي هذه الدورات للعمل بالرواق الأزهري بنظام العمل بالساعة.

طريقة التقديم في الدورة الرابعة لتأهيل معلمي القرآن الكريم

تمتد فترة التقديم لمدة 15 يومًا، تبدأ من الخميس 25 ديسمبر 2025م وحتى الخميس 15 يناير 2026م، ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط الرسمي التالي، اضغط هنا.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق زيادة غرامة السرعة الجديدة.. قريطم يكشف التفاصيل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2026.. الشروط والموعد والأوراق المطلوبة

"إعلام الوزراء" يوضح حقيقة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد "مليارات تطويرها"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجامع الأزهر الشريف تأهيل معلمي القرآن الكريم شروط التقديم لتأهيل معلمي القرآن الكريم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد