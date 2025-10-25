محامي المسن المعتدى عليه بالسويس: غادر القسم لحضور جلسة الغسيل الكلوي

أكد محمد بيومي الزعيري، محامي المسن المعتدى عليه في السويس، أن موكله غريب مبارك 65 عامًا، غادر قسم شرطة الجناين إلى المستشفى للخضوع لجلسة غسيل كلوي، حيث يعانى من أمراض السكر والضغط والفشل الكلوي، وتنتابه نوبات صرع.

وأشار المحامي إلى أن موكله تعهد بالحضور صباحًا أمام النيابة العامة للتحقيق في واقعة تعدى مالك العقار عليه، ومنعه من دخول منزله أمس الجمعة، بمنطقة السيد هاشم بحي الجناين.

وكشف المحامي أن غريب مبارك حين توجه للقسم مساء الجمعة لتحرير محضر رفقة ابنته رحمة عقب واقعة التعدي عليه المصورة والمتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، فوجئ أن "عاصم" أبن مالك العقار اتهمه بالتعدي عليه بالضرب وكسر أنفه، لذلك جرى التحفظ عليهما لحين عرضهما على النيابة.

وأوضح أن القيادات الأمنية في السويس استجابت لطلبه السماح لموكله بالخروج لحضور جلسة الغسيل الكلوي في موعدها، مراعاة لحالته الصحية.

