موقف مصطفى محمد من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا

قبل صدام اليوم.. شاهد هدف حسام حسن في شباك جنوب أفريقيا عام 1998

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن موقف الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ان شاء الله الاصابات تكون خفيفة، وطبيب المنتخب مازال يواصل معهم البرنامج التأهيلي".

وتابع: "الثنائي لم يشارك في المران الجماعي، ولكن ننتظر تقرير الطبيب النهائي حول موقفهم لتحديد مشاركتهم في اللقاء أم لا"

وأضاف: "الثنائي لديهم اخلاص وتحمل واتمني ان تكون إصابتهم خفيفة ويتواجدون سريعا في الفريق"

واختتم: "البطولة صعبة وهذا وا من قبل ما تبدأ وجميع المنتخبات لديها حماس لإثبات وجودها، ولا يوجد منتخبات ضعيفة بل كل المستويات متقاربة".