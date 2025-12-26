مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

موقف مصطفى محمد من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا

كتب- محمد عبدالسلام:

05:10 ص 26/12/2025
تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن موقف الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ان شاء الله الاصابات تكون خفيفة، وطبيب المنتخب مازال يواصل معهم البرنامج التأهيلي".

وتابع: "الثنائي لم يشارك في المران الجماعي، ولكن ننتظر تقرير الطبيب النهائي حول موقفهم لتحديد مشاركتهم في اللقاء أم لا"

وأضاف: "الثنائي لديهم اخلاص وتحمل واتمني ان تكون إصابتهم خفيفة ويتواجدون سريعا في الفريق"

واختتم: "البطولة صعبة وهذا وا من قبل ما تبدأ وجميع المنتخبات لديها حماس لإثبات وجودها، ولا يوجد منتخبات ضعيفة بل كل المستويات متقاربة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى محمد حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

