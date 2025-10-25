محافظ السويس يطمئن على المسن "غريب مبارك" بعد خروجه من النيابة -فيديو

السويس - حسام الدين أحمد:

قام اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بزيارة المواطن غريب مبارك عبد الباسط في منزله مساء اليوم السبت، للاطمئنان على صحته وحالته النفسية، وذلك بعد خروجه من النيابة العامة إثر الإدلاء بأقواله في واقعة التعدي التي تعرض لها مؤخرًا.

وشدد المحافظ خلال الزيارة على رفضه القاطع للواقعة، مؤكدًا أنها "تصرف فردي لا يمثل أخلاق أهالي السويس أو القيم المصرية".

وأشاد بسرعة تحرك الدولة والأجهزة الأمنية لضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة، تطبيقًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة احترام كبار السن وصون كرامتهم.

بدوره، عبّر المواطن غريب مبارك عن شكره العميق للمحافظ على اهتمامه وزيارته، مؤكدًا ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة ومسار العدالة.