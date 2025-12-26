مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

إعلان

موعد مباراة المغرب ومالي في كأس الأمم الأفريقية والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:38 ص 26/12/2025
يلاقي منتخب المغرب نظيره مالي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة المغرب ومالي في كأس الأمم الأفريقية والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

وينضم منتخب المغرب في المجموعة الأولى بجانب كل من المنتخبات: مالي، زامبيا، جزر القمر.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يدخل منتخب مالي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات، بي إن سبورت ماكس 1، بي إن سبورت ماكس 2.

