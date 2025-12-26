إعلان

6 مصابين من أسرة واحدة في مشاجرة "بالشوم" في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

12:26 ص 26/12/2025

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم، إثر نشوب مشاجرة عنيفة بين عائلتين استُخدمت فيها العصي والشوم بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بالقرية، وانتقلت قوة أمنية فورًا إلى مكان البلاغ، حيث تبين إصابة زوجين وأبنائهما الأربعة جراء التعدي عليهم خلال المشاجرة.

دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًّا للسيطرة على الموقف ومنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بسرعة التحري حول ملابسات الحادث وضبط المتورطين فيه.

حوادث قنا أخبار قنا مشاجرة عائلية مستشفى قنا العام

