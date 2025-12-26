التخرج بعد 3 سنوات.. تفاصيل لائحة كليات التجارة الجديدة

أعلن الدكتور مجدي عبدالقادر، الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأمين لجنة قطاع كليات التجارة بالمجلس الأعلى للجامعات، قرب الانتهاء من دراسة اللائحة الاسترشادية الموحدة لتنظيم الدراسة بكليات التجارة والتي تتيح لطلاب كليات التجارة إمكانية التخرج بعد 3 سنوات دراسة أكاديمية فقط.

جاء ذلك خلال مؤتمر كلية التجارة جامعة عين شمس "ابتكر لتقود" بحضور شريف فاروق وزير التموين، والدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور حسين عيسي، الأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، ورئيس الجامعة الأسبق.

وأضاف الدكتور مجدي عبدالقادر، أن اللائحة تخضع حاليًا للمراجعة النهائية داخل لجنة قطاع كليات التجارة بالمجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها رسميًا قريبًا، مؤكدًا أنها ستكون ملزمة لجميع كليات التجارة سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.

من جهته، أكد الدكتور عمرو الإتربي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس الأسبق، أهمية إتاحة الفرصة لطلاب كليات التجارة المتفوقين للتخرج خلال ثلاث سنوات بدلًا من أربع، أسوة بما هو مطبق في كليات التجارة بالجامعات الأوروبية من خلال نظام الساعات المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية في نظم التعليم الجامعي.

وأوضح "الإتربي"، خلال اجتماع لجنة القطاع التجاري المنعقد على هامش المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة جامعة عين شمس، أن اللائحة الجديدة لقطاع الدراسات التجارية تسمح بالفعل بتطبيق نظام التخرج خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تطبيق هذه اللائحة وتعميمها على مستوى الجامعات المصرية، بما يحقق مرونة أكبر في المسارات التعليمية ويحفّز الطلاب المتفوقين على التميز الأكاديمي.

