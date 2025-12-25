إعلان

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد العش

10:49 م 25/12/2025

الشبورة المائية الكثيفة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة العاشرة صباحًا.

وأضافت الهيئة، في بيان، أنه قد تصل الشبورة إلى حد الضباب، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، مما يستدعي توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا ستشهد استقرارًا في معظم الأنحاء، مع أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار، متوقعةً وجود فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى تبلغ 21 درجة مئوية، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة على الطرق أثناء الشبورة المائية.

شبورة مائية كثيفة شبورة برودة رياح أمطار الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس

