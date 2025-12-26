قرار عاجل من النيابة بشأن أزمة الفيديو الإباحي بين رحمة محسن وطليقها

قررت جهات التحقيق حبس طليق المطربة رحمة محسن 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تُجرى على خلفية البلاغ المقدم منها بشأن نشر فيديو إباحي لها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد تنسيق بين ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بالتنسيق وضباط مباحث القاهرة، بعد تقنين الإجراءات وأحاله وأحاله العميد أحمد وجيه مفتش مباحث القاهرة الجديدة إلى النيابة العامة.

كانت المطربة رحمة محسن، تقدمت ببلاغ ضد طليقها، لاتهامه بابتزازها وتهديدها بنشر مقاطع فيديو خاصة تم تصويرها خلال فترة زواجهما دون علمها، واتهمته بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد بنشر فيديوهات خاصة.

وأكدت رحمة محسن إنها فوجئت بأن المشكو في حقه، صورها خلسة خلال العلاقة الزوجية، مستغلًا ثقتها به، وبعد الانفصال بدأ في ابتزازها وتهديدها بنشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل التوقف عن نشر الفيديوهات -وفق بلاغها-.