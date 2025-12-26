يبحث عدد كبير من المواطنين والسائحين الراغبين في زيارة المتحف المصري الكبير عن الرابط الرسمي لحجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير، خاصة في ظل التحذيرات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار بشأن وجود مواقع غير رسمية تنتحل صفة الموقع الرسمي وتقوم بعمليات احتيال.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير يتم فقط من خلال الموقع الرسمي الوحيد والمعتمد، مشددة على ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي روابط أخرى غير موثوقة، حفاظًا على حقوق الزائرين وتجنب التعرض لعمليات نصب إلكتروني.

ويمكن زيارة الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، وحجز التذاكر، اضغط هنا.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

- المصريون: 200 جنيه للفرد.

- الطلاب والأطفال وكبار السن: 100 جنيه.

- العرب والأجانب: 25 دولارًا (ما يعادل 1200 جنيه).

- الطلاب والأطفال العرب والأجانب: 600 جنيه.

أما الزيارات الخاصة خارج مواعيد العمل الرسمية (الافتتاح الخاص)، فقد تقرر أن تكون بقيمة 250 ألف جنيه لعدد 50 فردًا، على أن يضاف 5000 جنيه لكل فرد يزيد على هذا العدد، بالإضافة إلى الرسوم المقررة لكل فئة.

الفئات المعفاة من رسوم الدخول

- الأطفال دون 6 سنوات (مصريين وغير مصريين).

- ذوو القدرات الخاصة (مصريين وغير مصريين) مع إثبات الإعاقة.

- أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM).

- المرشدون السياحيون المصريون المرافقون للمجموعات، بشرط تقديم كارنيه سارٍ.

- العاملون بوزارة السياحة والآثار بكارنيه عمل سارٍ.

- أسر الشهداء والمحاربين القدامى بكارنيهات سارية.

- الصحفيون المندوبون المعتمدون لدى الوزارة بتحقيق مهني سارٍ.

- السفراء المعتمدون بمصر وزوجاتهم.

- أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في تخصصات: الآثار، التاريخ، الحضارة، التراث، المتاحف، السياحة، الإرشاد السياحي، العمارة، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الفنية.

