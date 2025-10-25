السويس - حسام الدين أحمد:

قال محمد بيومي، محامي غريب مبارك المسنّ المعتدى عليه في محافظة السويس، إن المتهم الرئيسي وشقيقه وابنه منعوا المجني عليه من الحصول على علاج الفشل الكلوي الذي يتلقاه بانتظام.

وأوضح "بيومي" في بث مباشر عبر صفحة "مصراوي" أن موكله غريب مبارك كان قد قرر مغادرة شقته المستأجرة يوم الخميس الماضي وانتقل للإقامة مؤقتًا في منزل حماته، إلا أنه اضطر إلى العودة ظهر الجمعة لأخذ أدويته، نظرًا لإصابته بـالفشل الكلوي والسكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب نوبات صرع متكررة.

وأضاف "بيومي" أن المجني عليه حرص على العودة بمفرده دون أبنائه، واصطحب ابنته فقط لتجنب المشكلات، إلا أن المتهم وشقيقه وابنه اعتدوا عليه بالسب والضرب بشكل مهين، كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر أمني أن مباحث قسم الجناين ألقت القبض على المتهم الرئيسي ونجله وشقيقه في واقعة الاعتداء، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.