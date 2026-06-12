كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بتضرر سكان أحد المنتجعات السكنية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بسبب شروع إدارة الكومبوند في إنشاء بوابة جديدة بالمخالفة للقانون.

فيديو كمبوند التجمع الخامس

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 2 من الشهر الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشادة كلامية وتبادل للسب بين عدد من الأطراف داخل الكومبوند محل الواقعة.

تحريات المباحث تكشف الحقيقة

وأوضحت التحريات أن الخلاف نشب بين ربة منزل ومحامٍ وعامل بالكومبوند من جهة، والمدير التنفيذي للكومبوند ورئيسة اتحاد شاغلي الفيلات من جهة أخرى، بسبب اعتراض بعض السكان على إنشاء بوابة جديدة مخصصة لدخول ملاك الفيلات.

وتبين أن اتحاد شاغلي الفيلات حصل على ترخيص رسمي من الجهات المختصة لإقامة البوابة الجديدة بعرض 16 مترًا، وتم الاستعلام عن الترخيص والتأكد من صحته وسلامة إجراءاته القانونية.

وأشارت الفحوص إلى أن اتحاد شاغلي العمارات أبدى اعتراضه على المشروع، بدعوى التخوف من عزل سكان العمارات عن المساحات الخضراء الموجودة داخل منطقة الفيلات، فضلًا عن تأثر بعض الجوانب الإدارية والخدمية المرتبطة بإدارة البوابة الرئيسية للكومبوند.

تطور الأزمة

وفي تطور لاحق، تجددت الخلافات يوم 10 من الشهر الجاري بين عدد من ملاك الفيلات والعمارات، بعدما أقدم بعض سكان العمارات على إزالة جزء من السور الخاص بالبوابة المستحدثة، ما أدى إلى وقوع مشادات جديدة بين الطرفين.

وأسفرت الواقعة عن إصابة ربة منزل بسحجة في الذراع، واتهمت مدير الشركة المنفذة للأعمال بالتعدي عليها وإحداث إصابتها، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف المعنية.

وأكدت الجهات الأمنية تحرير المحاضر اللازمة بشأن الوقائع المتعاقبة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الخلاف واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

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