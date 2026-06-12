ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مالك مخزن استولى على 7 أطنان سولار لحجبها عن التداول وبيعها بالسوق السوداء في أسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام مالك مخزن كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان بتجميع كميات ضخمة من المواد البترولية داخل المخزن المشار إليه، بقصد حجبها عن التداول وإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

استهدفت القوات الأمنية المخزن المشار إليه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حيث أسفرت المداهمة عن ضبط مالك المخزن والعثور بداخل المقر على سيارة نصف نقل "بدون لوحات معدنية"، بالإضافة إلى كمية من السولار بلغت حمولتها 7 أطنان كانت معدة للتهريب.

ضبط 7 أطنان سولار وسيارة بدون لوحات بأسوان

أقر المتهم خلال مواجهته بالتحريات والضبطيات بقيامه بتجميع المواد البترولية من عدة محطات وقود مختلفة بمحافظات الوجه القبلي، معترفاً بنيته في إعادة بيعها في السوق السوداء بسعر أزيد من المقرر رسمياً للتربح السريع، واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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