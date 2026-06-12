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قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم

كتب : هند عواد

02:41 م 12/06/2026 تعديل في 02:46 م
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    منتخب مصر
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    منتخب مصر
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    منتخب مصر
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    منتخب مصر
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر

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أعلن التلفزيون الجزائري، نقل مباراة منتخب مصر وبلجيكا في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، بالمجان.

ويواجه منتخب مصر نظيره البلجيكي، في العاشرة مساء الإثنين المقبل على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

قناة الأرضية الجزائرية تبث مباراة مصر وبلجيكا بالمجان

أعلنت قناة الأرضية الجزائرية، نقل مباراة منتخب مصر وبلجيكا في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، بالمجان عبر القمر الصناعي نايل سات.

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تردد قناة الأرضية الجزائرية

يمكن متابعة مباراة مصر وبلجيكا بالمجان عبر قناة الأرضية الجزائرية، من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

مجموعة مصر في كأس العالم

يشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا، نيوزيلندا وإيران.

وجاءت مواعيد مباريات مصر في المونديال كالآتي:

بلجيكا – مصر – العاشرة مساءً – الإثنين 15 يونيو

نيوزيلندا – مصر – الرابعة فجرًا – الإثنين 22 يونيو

مصر – إيران – السادسة مساءً – السبت 27 يونيو

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