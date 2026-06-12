وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رسائل جديدة من طهران، مؤكدا تمسك بلاده باستقلالها ووحدة أراضيها، ومحددا أولويات المرحلة المقبلة داخليا وخارجيا، في ظل تصاعد التوترات والضغوط الخارجية.

الحكومة الإيرانية تركز على معالجة الأزمات الداخلية

قال بزشكيان، خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع الجمعية العامة لأكاديمية العلوم الطبية، اليوم الجمعة، إن أولويات حكومته ترتكز على تحسين الحوكمة، وتطوير القطاع الصحي، ودعم الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، مؤكدا ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين والاستفادة من القدرات الوطنية لمعالجة المشكلات القائمة.

وشدد الرئيس الإيراني، على مسؤولية الحكومة تجاه الشعب، داعيا إلى توظيف الإمكانات العلمية والخبرات المتاحة في البلاد لتحقيق التنمية وحل الأزمات، معتبرا أن الجامعات والمراكز العلمية تلعب دورا محوريا في هذا المسار.

العدالة الاجتماعية ومواجهة التحديات

أشار بزشكيان، إلى أن دعم الفئات الأكثر ضعفا يُمثّل "أحد المبادئ الأساسية" في سياسات الحكومة، موضحا أن قضايا مثل "الفقر والبطالة والحرمان الجغرافي" تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ما يستدعي وضع سياسات قائمة على تقليل الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أكد الرئيس بزشكيان، أن تعزيز العدالة ومنع التمييز والحرمان يُشكّلان أساسا لنجاح الإدارة، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمات يتطلب تعاون مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.

تحديات داخلية وضغوط خارجية

تطرق رئيس إيران، إلى الأوضاع التي واجهتها حكومته منذ بدايتها، مشيرا إلى وجود تحديات في قطاعات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة والنظام المصرفي، إلى جانب ما وصفه بـ"الاعتداءات الأخيرة" التي استهدفت إيران من الولايات المتحدة وإسرائيل.

أضاف بزشكيان، أن هذه التحديات كانت قادرة على إحداث أزمات واسعة، إلا أن الاعتماد على مشاركة الشعب والقدرات المتاحة ساهم في التعامل معها ووضع حلول تدريجية.

تأكيد على الوحدة الوطنية في مواجهة التهديدات

وفيما يتعلق بالتوترات الخارجية، صرح بزشكيان، بأن استهداف القيادات والعلماء والقدرات العلمية الإيرانية يعكس، بحسب وصفه، محاولات لعرقلة تقدم البلاد، مؤكدا أن إيران ستُواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية.

ودعا الرئيس الإيراني، إلى تجاوز الخلافات السياسية وتعزيز التعاون الداخلي، مشددا على أن مشاركة الكفاءات والنخب تُمثّل "عنصرا أساسيا" لتحقيق التقدم.

طهران تُراهن على الشباب والقدرات العلمية

كما أكد الرئيس الإيراني أن دعم الشباب الإيراني وتهيئة الظروف أمامهم للنمو والمنافسة العالمية يُمثّلان من "أولويات الحكومة"، مشيرا إلى أهمية دور النخب والباحثين في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضح بزشكيان، أن تعزيز الوحدة الداخلية والحفاظ على التضامن الوطني يأتيان في مقدمة أولويات المرحلة الحالية، معتبرا أن تماسك المجتمع يُمثّل أهم عوامل الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية.

وتأتي تصريحات مسعود بزشكيان في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران والولايات المتحدة تطورات متسارعة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قُرب التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب، وسط استمرار التباين بين طهران وواشنطن حول تفاصيل أي تسوية محتملة.