كتبت- إيمان العربي:

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد أقارب رجل الأعمال صبري نخنوخ، في تطور جديد مرتبط بالتحقيقات الجارية في قضية صبري نخنوخ.

ووفق مصدر أمني، تم إلقاء القبض على المتهم أثناء تحركه بسيارة ملك "صبري نخنوخ" وذلك بسبب صدور قرار بالتحفظ على ممتلكاته.

التحفظ على أموال صبري نخنوخ

وأصدرت النيابة العامة، اليوم الأحد، قراراً بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وأسرته، وباقي المتهمين في قضية "بلطجة التجمع الخامس"، وذلك في إطار تحقيقات تستهدف تتبع عائدات نشاطهم الإجرامي.

واقعة التجمع الخامس

وجاء هذا الإجراء على خلفية بلاغ تلقته النيابة من صاحب معرض سيارات، اتهم فيه نخنوخ ومجموعة من الأفراد باقتحام منشأته التجارية بسبب خلافات مالية، حيث اعتدوا على أحد العاملين وأحدثوا به إصابات، قبل أن يستولوا على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمعرض.

وأيدت تحريات الشرطة اللاحقة صحة البلاغ، مؤكدة أن المتهم المذكور يتزعم تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد، متخذاً من شركة أمن وحراسة ستاراً لنشاطه غير المشروع.

وعلى أثر ذلك، أمرت النيابة بضبط المتهمين وتفتيش مسكن نخنوخ والمقار التابعة له، حيث أسفرت المداهمات عن توقيف الجناة والعثور على ترسانة من الأسلحة تضم بندقيتين آليتين ورشاشاً وطبنجة، إلى جانب كمية ضخمة من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وأسلحة صوت وضغط هواء، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، بالإضافة إلى عشر قطع أثرية ووحدة الكاميرات المسروقة.

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