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8 أفراد.. مصرع أسرة كاملة في تفحم سيارة اصطدمت بقطار السويس بالشلوفة

كتب : حسام الدين أحمد

04:05 م 12/06/2026 تعديل في 04:05 م

اشتعال السيارة على القضبان

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شهد القطاع الريفي بالسويس حادث مأساوي، إذ لقيت أسرة كاملة من 8 أفراد مصرعها داخل سيارة ملاكي، اشتعلت بهم على شريط السكة الحديد، بعد محاولة عبور من مزلقان عشوائي في القطاع الريفي بالسويس، ونقل رجال الإسعاف جثمامين الضحايا إلى ثلاجة حفظ الموتى

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية في السويس، تلقت بلاغا يفيد اشتعال النيران في سيارة ملاكي بعد تصادمها بجرار قطار الركاب المتجه من السويس إلى الإسماعيلية بمنطقة الشلوفة، وعلى الفور جرى توجيه أكثر من سيارة إطفاء مجهزة للتعامل مع الحريق.

وذكر شهود عيان إن السيارة قطعت الطريق على القطار في منطقة صحراوية خالية من أي طريق لعبور المركبات، ما أدى لاصطدام الجرار بها وسحبها بين عجلات القطار والقضبان، ونتج عن ذلك اشتعال السيارة وطالت النيران خزان الوقود.

وعقب توقف القطار وتزايد النيران فصل سائق القطار ومساعده الجرار عن باقي عربات الركاب، حرصا على حياتهم، بينما وصلت سيارات الإطفاء في وقت قياسي لتتولى اخماد الحريق وتبريده، حيث اشتعل جرار القطار دون إصابات بين الركاب او الطاقم.

وانتقلت الجهات المعنية لموقع الحادث للوقوف على أسبابه، وجاري رفع بيانات السيارة للتعرف على هوية مالكها والضحايا ومعرفة ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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حوادث الطرق السويس السكة الحديد النيابة العامة

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