وجهت الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان ضربة جديدة لممارسات الاتجار غير المشروع بالمواد البترولية، بعدما تمكنت من ضبط مالك مخزن متهم بتجميع كميات كبيرة من السولار بهدف حجبها عن التداول وإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مخزن سري في أسوان

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات أكدتها جهود قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بشأن قيام مالك مخزن كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان بتجميع المواد البترولية داخل المخزن المشار إليه، تمهيدًا لإعادة طرحها للبيع خارج القنوات الرسمية وبأسعار تفوق السعر المقرر.

ضربة لتجار السولار في السوق السوداء

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم التنسيق بين الجهات المختصة واستهداف المخزن محل التحريات، حيث تمكنت القوات من ضبط المتهم أثناء تواجده بالمكان.

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية داخل المخزن، بالإضافة إلى نحو 7 أطنان من السولار المخزن بصورة غير قانونية، في مخالفة للضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبطية، أقر بقيامه بتجميع كميات السولار من عدد من محطات الوقود المختلفة بمحافظات الوجه القبلي، بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من المقررة رسميًا، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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