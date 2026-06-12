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ضربة قوية للسوق السوداء.. الداخلية تلاحق تجار النقد الأجنبي

كتب : مصراوي

12:11 م 12/06/2026

الداخلية تلاحق تجار العملة بالسوق السوداء

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتصدي للمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.

الداخلية تلاحق تجار العملة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.

جهود الداخلية بقضايا الاتجار بالنقد الأجنبي

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية أمنية تستهدف مواجهة محاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج القنوات المصرفية المعتمدة، لما تمثله تلك الممارسات من تأثيرات سلبية على استقرار الأسواق المالية وسعر الصرف، فضلًا عن انعكاساتها على الاقتصاد القومي.

تحريات المباحث

وأكدت التحريات والإجراءات الأمنية استمرار ملاحقة العناصر المتورطة في أنشطة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، مع تكثيف الحملات الرقابية لرصد أي محاولات للمضاربة أو التلاعب بأسعار العملات بعيدًا عن الإطار القانوني المنظم للتعاملات المالية.

وتولي الجهات الأمنية اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة جرائم النقد الأجنبي، باعتباره أحد المحاور المهمة في الحفاظ على استقرار السوق المصرفية ودعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الانضباط المالي والاقتصادي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تتواصل الحملات الأمنية لضبط المخالفات المماثلة ومواجهة كافة صور الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.

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