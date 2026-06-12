بالفيديو.. بكاء لاعب باراجواي خلال المؤتمر الصحفي

شهد المؤتمر الصحفي لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية وباراجواي، لحظة مؤثرة لدييجو جوميز لاعب الأخير، أثناء حديثه عن مشاركته بلاده في كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب باراجواي نظيرته الولايات المتحدة الأمريكية، في الرابع فجر غدا الجمعة، في الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

لحظة مؤثرة للاعب باراجواي

بكى لاعب منتخب باراجواي، دييجو جوميز خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب أمريكا، متأثرا بعودة منتخب بلاده لكأس العالم، بعد غياب 16 عاما.

وانهمر دييجو جوميز في البكاء، أثناء الحديث عن خوض أول نهائيات كأس عالم له مع بلاده، ليقوم المدرب جوستافو ألفارو بمواساته.

بكاء لاعب الباراغواي ديغيو غوميز في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الولايات المتحدة.



اول مشاركة له في كأس العالم.



البطولة عبارة عن مشاعر ❤️ pic.twitter.com/NT6EZHyTM1 — Nero (@Levitatingzebra) June 12, 2026

وقال دييجو جوميز: "هذا هو كأس العالم الأول لباراجواي منذ 16 عاماً، لذا فهي لحظة ضخمة للأمة بأكملها، أنا عاطفي للغاية، سأحاول تقديم 100% لإدخال البهجة على قلوب الناس".

وتعتبر هذه المشاركة التاسعة لمنتخب باراجواي في كأس العالم، لكنه غاب عن المونديال منذ 2010 أي قبل 16 عاما.

اقرأ أيضًا:

اليوم الثاني من كأس العالم 2026.. حقائق لا تفوتك

بالفيديو.. وفاة مشجع في محيط ملعب افتتاح كأس العالم 2026



