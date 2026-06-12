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بالفيديو.. بكاء لاعب باراجواي خلال المؤتمر الصحفي

كتب : هند عواد

01:33 م 12/06/2026

بكاء دييجو جوميز لاعب باراجواي

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شهد المؤتمر الصحفي لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية وباراجواي، لحظة مؤثرة لدييجو جوميز لاعب الأخير، أثناء حديثه عن مشاركته بلاده في كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب باراجواي نظيرته الولايات المتحدة الأمريكية، في الرابع فجر غدا الجمعة، في الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

بكاء دييجو جوميز لاعب باراجواي والمدرب بواسيه

لحظة مؤثرة للاعب باراجواي

بكى لاعب منتخب باراجواي، دييجو جوميز خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب أمريكا، متأثرا بعودة منتخب بلاده لكأس العالم، بعد غياب 16 عاما.

وانهمر دييجو جوميز في البكاء، أثناء الحديث عن خوض أول نهائيات كأس عالم له مع بلاده، ليقوم المدرب جوستافو ألفارو بمواساته.

وقال دييجو جوميز: "هذا هو كأس العالم الأول لباراجواي منذ 16 عاماً، لذا فهي لحظة ضخمة للأمة بأكملها، أنا عاطفي للغاية، سأحاول تقديم 100% لإدخال البهجة على قلوب الناس".

وتعتبر هذه المشاركة التاسعة لمنتخب باراجواي في كأس العالم، لكنه غاب عن المونديال منذ 2010 أي قبل 16 عاما.

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دييجو جوميز باراجواي الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم 2026

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