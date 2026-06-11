لم تكن الرحلة المتجهة من بورسعيد إلى سوهاج تسير كالمعتاد، فداخل إحدى عربات القطار تحول خلاف بسيط على مقعد إلى مشادة حادة جذبت أنظار الركاب، قبل أن تجد طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

فيديو مشاجرة القطار الروسي

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية رصدت منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين سيدة وأحد الأشخاص داخل إحدى عربات القطار بالقاهرة.

تحريات المباحث

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين القطار الروسى خط (بورسعيد – سوهاج) من ضبط (سيدة ، أحد الأشخاص - مقيمان بمحافظة الشرقية) لقيامهما بالتعدى على بعضهما بالسب لخلافات بينهما حول الجلوس على أحد المقاعد لحيازة السيدة تذكرة ركوب بدون مقعد وجلوسها على المقعد الخاص بالثانى ورفضها السماح له بالجلوس.

تحرك الشرطة



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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